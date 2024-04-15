Шмигаль відповів на петицію про перенаправлення грошей із телемарафону на ЗСУ: що вирішив

Забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає недоцільним перенаправлення коштів, призначених для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом", на закупівлю БПЛА та пікапів для потреб ЗСУ.

Про це стало відомо з відповіді Шмигаля на петицію на сайті Кабміну, де автор просить зареєструвати законопроєкт про внесення змін до Закону № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Проєкт дав би можливість перенаправити гроші, призначені для телемарафону, необхідну для українських військових техніки.

"Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки й оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", — написав прем’єр.

Також Шмигаль зазначив, що уряд постійно веде роботу над залученням та спрямуванням фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів на задоволення потреб ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що довіра українців до телемарафону падає місяць за місяцем. Зниження довіри було відзначено з 2023 року.