Кабмін оновив розмір виплат для військових: грошове забезпечення суттєво зросло

Є фіксовані виплати та такі, розмір яких визначається окремо

Кабінет міністрів оновив умови надання та розмір грошового забезпечення для військових Збройних сил України (ЗСУ). Мінімальний розмір грошового забезпечення складає 20 100 гривень в місяць.

Додаткова винагорода за участь у боях складає 100 тисяч гривень у місяць. За виконання завдання на лінії зіткнення передбачається винагорода у 70 тисяч грн, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Для військових, які виконують спеціальні завдання за межами лінії зіткнення, теж буде фінансова винагорода. Її розмір складає 30 тисяч гривень.

При укладанні першого контракту у 2024 році буде надана одноразова фінансова виплата. Її розмір залежить від звання, і знаходиться у межах від 24 224 до 30 280 грн.

Військові ЗСУ, які не можуть виконувати обов’язки через поранення, будуть щомісяця отримувати по 20 100 грн. Інструктори навчальних центрів будуть отримати додаткову винагороду у 15-30 тисяч грн.

Курсантам будуть доплачувати за навчання в умовах воєнного стану. Розмір виплати складає 2 350 грн у місяць.

Якщо військовий потрапив у полон, то виплата у 100 тисяч зберігається. Розмір фінансової допомоги при звільненні розраховується індивідуально.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військові можуть отримати "підйомні". Це особливий вид виплат.