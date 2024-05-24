Кількість замінованих земель в Україні значна: чи маємо ми спеціальний реєстр (карта)

За 10 років можливо розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь

Кількість замінованих земель. в Україні є значною. Тож у країні створили їx умовний перелік. Як такого реєстру немає, адже точна інформація про те, що на цих територіях відсутня.

Про це розповів очільник Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко. Подробиці він озвучив в інтерв’ю "Телеграфу" "Як оцінюють українську землю і що буде з ділянками в окупації, – пояснює очільник Держгеокадастру"

"Ми співпрацюємо з ДСНС і Центром протимінної діяльності. І отримаємо від Центру масиви, які вважають умовно замінованими. Але нема інформації, що на цих територіях", — сказав він.

За словами Макаренко, на ці масиви земель накладаються кадастрові ділянки і передються у відповідь у вигляді масивів даних – перелік кадастрових номерів земельних ділянок, які попадають в масив, визначений ДСНС як потенційно забруднений вибухонебезпечними речовинам.

"На цьому – все. Далі вони з цими даними працюють", — пояснив очільник Держгеокадастру.

Нагадаємо, що станом на березень 2023 року за даними ПРООН площа замінованої території в Україні в 4,5 раза перевищувала розміри Швейцарії.

В Мінекономіки в серпні заявляли, що за 10 років можливо розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

В лютому в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

Українські фахівці розробили вже декілька спеціальних видів техніки для розмінування. Так, машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва навіть отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

Крім того, наприкінці березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту. Її мають презентувати влітку.

Раніше "Телеграф" показав, чим ДСНС бореться з мінами.