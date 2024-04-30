Заради статевої рівності: жінок в Україні активніше залучатимуть до смертельно небезпечної справи

Уряд розглядає можливі варіанти залучення жінок до розмінування територій

Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності. Є дефіцит і серед операторів із розмінування. Тому влада має намір залучати до цього процесу жінок.

Таку заяву зробила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко під час зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл. Інформацію передає пресслужба Мінекономіки України.

"Ми потребуємо більше операторів з розмінування, більше техніки, навчання саперів. Уряд розглядає питання державного фінансування приватних операторів, що дозволить збільшити кількість таких компаній на ринку України, а також зацікавити міжнародні компанії активно приєднуватися до процесу розмінування українських земель", — сказала Свириденко.

Вона пояснила, що Кабмін прагне забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів і ветеранок, осіб, постраждалих від вибухонебезпечних предметів, та осіб з інвалідністю через залучення до виконання робіт у сфері протимінної діяльності. Представниця влади зазначила, що уряд сподівається на поміч канадських партнерів в цьому питанні. Мова йде про створення відповідних програм із навчання протимінній діяльності, зокрема, для жінок.

"Гендерна рівність розглядається як невіддільна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів як розмінування", — додала вона.

За словами Свириденко, на цей час в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%. Це відповідає порядку денному НАТО "Жінки, мир і безпека"

"Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності, тож для нас є цінною підтримка наших канадських партнерів у цьому питанні", — зазначила посадовиця.

Нагадаємо, що станом на березень 2023 року за даними ПРООН площа замінованої території в Україні в 4,5 раза перевищувала розміри Швейцарії.

В Мінекономіки в серпні заявляли, що за 10 років можливо розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

В лютому в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

Українські фахівці розробили вже декілька спеціальних видів техніки для розмінування. Так, машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва навіть отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

Крім того, наприкінці березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту. Її мають презентувати влітку.

Раніше "Телеграф" показав, чим ДСНС бореться з мінами.