Количество заминированных земель в Украине значительное: есть ли специальный реестр (карта)

За 10 лет можно разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий

Количество заминированных земель в Украине значительное. Поэтому в стране создали их условный перечень. Как такового реестра нет, поскольку точная информация о том, что на этих территориях отсутствует.

Об этом рассказал руководитель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрий Макаренко. Подробности он озвучил в интервью "Телеграфу" "Как оценивают украинскую землю и что будет с участками в оккупации, – объясняет руководитель Госгеокадастра".

"Мы сотрудничаем с ГСЧС и Центром противоминной деятельности. И получаем от Центра массивы, которые считаются условно заминированными. Но нет информации, что на этих территориях", — сказал он.

По словам Макаренко, на эти массивы земель накладываются кадастровые участки и передаются в ответ в виде массивов данных – перечень кадастровых номеров попадающих в массив земельных участков, определенный ГСЧС как потенциально загрязненный взрывоопасными веществами.

"На этом — все. Дальше они с этими данными работают", — пояснил глава Госгеокадастра.

Напомним, что по состоянию на март 2023 года, по данным ПРООН, площадь заминированной территории в Украине в 4,5 раза превышала размеры Швейцарии.

В Минэкономики в августе заявляли, что через 10 лет можно разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий.

В феврале в ГСЧС заявили, что в Украине потенциально заминировано 156 тыс. км² территории. При этом наиболее заминированы Харьковская, Донецкая и Херсонская области.

Украинские специалисты разработали несколько специальных видов техники для разминирования. Да, машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства даже получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.

Кроме того, в конце марта стало известно, что Украина совместно с американской корпорацией Palantir работает над разработкой системы разминирования с использованием искусственного интеллекта. Ее должны представить летом.

Ранее "Телеграф" показал, чем ГСЧС борется с минами.