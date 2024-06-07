Було всього 20 років: на Рівненщині попрощалися з поліцейською, яку в Одесі змило у море (фото)

20-річну Олександру Олещук змило у море під час відпочинку в Одесі

У селі Білів Рівненського району Рівненської області пройшло прощання з 20-річною лейтенантом поліції Олександрою Олещук. Дівчина трагічно загинула в Одесі, коли її змило у море хвилею; кількаденні пошуки завершилися тим, що знайшли її тіло.

Про це повідомила Національна поліція у Рівненській області. Поліцейські опублікували світлини з церемонії прощання із загиблою колегою.

"На Рівненщині попрощалися із загиблою в Одесі поліцейською. Провести в останню путь Олександру Олещук у селі Білів Рівненського району прийшли рідні, близькі та колеги. Їй назавжди залишиться 20 років", – сказано у повідомленні.

Національна поліція у Рівненській області

Нагадаємо, 2 червня, 20-річна дівчина-поліціянтка під час свого відпочинку в Одесі, фотографувалася на пірсі на згадку про подорож. У цей момент велика хвиля збила її з ніг, а наступна – змила дівчину в море. Момент трагедії потрапив на відеозапис камер спостереження.

Олександра обіймала посаду дільничного офіцера поліції Рівненського районного управління поліції (РУП). На момент трагедії Олещук не перебувала на службі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Оболонському районі Києва сталася трагедія — в озері Вербне потонув 14-річний хлопчик. Підліток прийшов до водойми з друзями та в якийсь момент зник під водою.