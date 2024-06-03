20-річна лейтенантка загинула в Одесі: що відомо про дівчину, яку змило хвилею на Аркадії (фото, відео)

Дівчина вважається зниклою безвісти

Вже відомо ім'я дівчини, яка потонула у Чорному морі в Одесі. Нею виявилась 20-річна лейтенантка Олександра Анатоліївна Олещук, яка у квітні минулого року закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ.

Про це пише поліція Рівненщині. Зазначається, що Олександра обіймала посаду дільничного офіцера поліції Рівненського районного управління поліції (РУП).

Правоохоронці наголошують, що 21 квітня 2024 року лейтенантка поліції була у відряджені на курсах у відомчому закладі на Кіровоградщині. А 2 червня, коли сталася трагедія, Олещук не перебувала на службі.

Олександра Олещук

Олександра Олещук

У мережі також є відео, на якому курсанти 3-го курсу і Олександра Олещук співають та танцюють на сцені з нагоди святкування Різдва.

За даними декларації 2023 року, в Олещук у власності є квартира на 34 квадратних метри, 9 000 доларів готівкою та понад 86 000 грн доходу без зазначення джерела надходження.

Нагадаємо, що 20-річна поліцейська з Рівного, яка приїхала на відпочинок, у неділю, 2 червня, о 20:40 загинула в Одесі. Трагедія сталася ввечері в Аркадії. За даними правоохоронців, дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. У цей час хвиля збила її з ніг, а наступна – змила в море.

Зауважимо, що пошуки Олександри тривають й досі. Вона оголошена зниклою безвісти.

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