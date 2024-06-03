На Київщині потяг збив дівчинку: дитина померла (фото)

Причини та обставини трагедії встановлюються

На Київщині пасажирський потяг збив 13-річну дівчинку — від отриманих травм вона померла на місці події. З невстановлених причин підліток перебував на залізничних коліях.

Правоохоронці Київської області вже розслідують цю надзвичайну подію. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Київщини.

Увечері в неділю, 2 червня, на території села Заворичі Броварського району Київської області поїзд сполученням "Київ-Чернігів" здійснив наїзд на 13-річну дівчинку, яка знаходилася на залізничних коліях.

Дитина отримала травми різного ступеня тяжкості та померла на місці події.

Трагедія сталася на території сива Заворичі

Машиніст пасажирського поїзда застосував сигнали та екстрене гальмування, проте зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося. На місці події працювали правоохоронці, медики та рятувальники.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування. Причини та обставини трагедії встановлюються.

Причини та обставини трагедії встановлюються

Трагедія сталася на території сива Заворичі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві на будівництві сталася трагедія — машиніст баштового крана помер на висоті 26 поверху і замкнувся в кабіні. Його труп виявили колеги, проте опустити тіло з дихання з величезної висоти на землю було просто неможливо.