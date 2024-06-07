Было всего 20 лет: в Ровенской области попрощались с полицейской, которую в Одессе смыло в море (фото)
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20-летнюю Александру Олещук смыло в море во время отдыха в Одессе
В селе Белов Ровенского района Ровенской области прошло прощание с 20-летней лейтенантом полиции Александрой Олещук. Девушка трагически погибла в Одессе, когда ее смыло в море волной; несколько дней поисков завершились тем, что нашли ее тело.
Об этом сообщила Национальная полиция в Ровенской области. Полицейские опубликовали фотографии с церемонии прощания с погибшей коллегой.
"В Ровенской области попрощались с погибшей в Одессе полицейской. Провести в последний путь Александру Олещук в селе Белов Ровенского района пришли родные, близкие и коллеги. Ей навсегда останется 20 лет", – говорится в сообщении.
Напомним, 2 июня, 20-летняя девушка-полицейская во время своего отдыха в Одессе, фотографировалась на пирсе в память о путешествии. В этот момент большая волна сбила ее с ног, а следующая смыла девушку в море. Момент трагедии попал на видеозапись камер слежения.
Александра занимала должность участкового офицера полиции Ровенского районного управления полиции (РУП). В момент трагедии Олещук не находилась на службе.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Оболонском районе Киева произошла трагедия — в озере Вербное утонул 14-летний мальчик. Подросток пришел в водоем с друзьями и в какой-то момент исчез под водой.