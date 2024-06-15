Забудьте про "Льошу": як правильно українською звертатись до Олексія

У словниках є інші милозвучні варіанти

Чимало пестливих форм імен в українській мові були зросійщені, тому і звичним стало називати Володимира — Вовою, Олександра — Сашею. Але це неправильно, адже у нашій мові є питомі відповідники.

Зокрема й імʼя Олексій в українській мові скорочується не до "Льоші", а до інших пестливих форм. Про них розповідає "Телеграф".

У словниках можна знайти наступні пестливі форми імені Олексій — Оле́кса, Олексі́єнько, Олексі́єчко, Оле́ксик, Оле́ксьо, Оле́сь, Оле́шко, Ле́сик, Лесь, Лексі́йко, Лексі́єчко.

Водночас Олесь також є пестливою формою для чоловічого імені Олександр. Також Олександра можна називати Сашком та Санькою.

Зауважимо, що імʼя Олексій є досить поширеним в Україні та нараховує понад 370 тисяч носіїв. Найбільше Олексіїв зареєстровано на лівобережній частині України — на сході, північному та південному сході. А найменш поширеним це імʼя є у західних областях нашої країни.

Нагадаємо, ми також розповідали, як правильно звертатись до Сергія. Адже кликати чоловіків "Сергіє" — це дуже груба помилка.

Раніше "Телеграф" писав, що зробив добірку різних іноземних країн, назви яких перекручують найчастіше.