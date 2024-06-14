Він вам не "Саша": як правильно звертатися до Олександра українською

Ім'я Олександр є найпопулярнішим в Україні

Все більше українців переходять на повсякденне спілкування українською мовою. Проте вони часто вживають слова, запозичені з російської мови.

Це стосується і деяких імен. Зокрема, звертаючись до чоловіка з ім'ям Олександр, багато українців вживають російське слово "Саша".

Правильні українські відповідники — Сашко, Санько. Проте така форма вживається переважно у неформальному спілкуванні. І інших випадках під час звернення до людини з таким ім'ям варто говорити та писати — Олександре.

Як відомо, Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". Всесвітню відомість воно отримало завдяки царю Македонії Александру Великому.

Варто зазначити, що ім’я Олександр — найпопулярніше в Україні. За даними сервісу "Рідні" його носить понад 1 мільйон 573 тисячі осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно відмінювати чоловіче ім’я "Віталій" — Віталіє чи Віталію. Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як насправді треба говорити, щоб це звучало правильно.