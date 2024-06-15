Ніяких "Лєна" та "Альона": як українською правильно звертатись до Олени

Існує понад 5 варіантів скорочення цього імені

В українській мові існує багато етнічних імен, проте є й ті, правильна вимова та написання яких й досі викликає питання. Так, наприклад, не можна казати "Вова" та "Вововочка", це ж стосується і "Лєни".

"Телеграф" розповість, як українською правильно скорочувати ім'я Олена, уникаючи росіянізмів.

Ім'я Олена, за даними порталу "Рідні", доволі поширене в Україні і налічує понад 105 тисяч носіїв. Попри це деякі українці й досі можуть кликати цих жінок не правильно. Адже за правилами відмінювання слід казати "Олено", а не "Олена".

Якщо ж говорити про скорочені форми імені, то з мовного запасу слід назавжди викинути "Лєну", бо правильно казати "Лена". Так, саме через букву "е".

Приклади скорочення імені Олена:

Оленка;

Оленочка,

Оленонька,

Ленуся,

Оленця;

Лена,

Ленонька,

Леночка.

Зауважимо, що ім'я Олена часто плутають з російським "Алена". Але це не правильно, адже "Елена" українською — "Олена", а "Алена" — "Альона".

Нагадаємо, що українською не правильно казати "Ілльович" та звертатись у кличному відмінку "Ілля".

Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно звертатися до Петра українською.