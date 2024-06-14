Тільки не кажіть "Вовочка" та "Вова": як правильно звертатись до Володимира українською

Ім’я входить у десятку найбільш поширених в Україні

У розмовній мові досі зустрічаються зросійщені імена, хоча українські більш колоритні та мелодійні. Пропонуємо вам дізнатись, як правильно звертатись до Володимира і чому не варто казати "Вова" та "Вовочка".

В українській мові є два правильних ласкавих звернення. Їх назвала редакторка Ольга Васильєва.

Як звертатись до Володимира українською

В Україні проживає понад мільйон носіїв цього імені і воно входить у десятку найбільш поширених. За даними порталу "Рідні", зараз в нашій країні живе 1 168 901 Володимира.

В Україні живе понад мільйон Володимирів

Редакторка пояснює, що правильними є наступні розмовні форми імені:

Володик ;

; Володько.

Якщо ж вживається повна форма імені, не варто забувати про кличний відмінок. Правильно звертатись так ― "Володимире".

Редакторка вказала на особливості українських розмовних форм. Нерідко чоловічі імена закінчуються саме на -ко.

"Зауважу, що українська мова тяжіє до відкритого складу (закінчення на голосний, а не приголосний звук). Звідси й максимально природними є чоловічі форми імен, що закінчуються на -ко. Уявіть собі, вони зафіксовані ще у графіті Софії Київської кінця Xl століття: Степко, Михалько, Марко. Тобто їм понад 1000 (!) років", ― написала Васильєва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно звертатись до Сергія. Не кличте чоловіків "Сергіє", це дуже груба помилка.