Тільки не кажіть "Вовочка" та "Вова": як правильно звертатись до Володимира українською
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Ім’я входить у десятку найбільш поширених в Україні
У розмовній мові досі зустрічаються зросійщені імена, хоча українські більш колоритні та мелодійні. Пропонуємо вам дізнатись, як правильно звертатись до Володимира і чому не варто казати "Вова" та "Вовочка".
В українській мові є два правильних ласкавих звернення. Їх назвала редакторка Ольга Васильєва.
Як звертатись до Володимира українською
В Україні проживає понад мільйон носіїв цього імені і воно входить у десятку найбільш поширених. За даними порталу "Рідні", зараз в нашій країні живе 1 168 901 Володимира.
Редакторка пояснює, що правильними є наступні розмовні форми імені:
- Володик;
- Володько.
Якщо ж вживається повна форма імені, не варто забувати про кличний відмінок. Правильно звертатись так ― "Володимире".
Редакторка вказала на особливості українських розмовних форм. Нерідко чоловічі імена закінчуються саме на -ко.
"Зауважу, що українська мова тяжіє до відкритого складу (закінчення на голосний, а не приголосний звук). Звідси й максимально природними є чоловічі форми імен, що закінчуються на -ко. Уявіть собі, вони зафіксовані ще у графіті Софії Київської кінця Xl століття: Степко, Михалько, Марко. Тобто їм понад 1000 (!) років", ― написала Васильєва.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно звертатись до Сергія. Не кличте чоловіків "Сергіє", це дуже груба помилка.