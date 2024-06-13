Він вам не "Пєтя": як правильно звертатися до Петра українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ім'я доволі поширене в Україні та за кордоном
Низка історичних та соціальних чинників призвели до того, що в українській мові повно росіянізмів. Вони просочуються скрізь, навіть в імена українців.
Сьогодні "Телеграф" розповідає, як правильно звертатися до Петра українською. Забудьте зросійщені варіанти "Пєтя" чи "Пєтька".
Ім’я Петро доволі поширене в Україні, його носіями є майже 300 тис. осіб, а саме 294315 згідно з даними порталу "Рідні". Якщо з іменем по-батькові все зрозуміло — Петрович, то як звертатися правильно звертатися до Петра знають не всі.
Петро — ім’я повне та дещо офіційне. А от серед розмовних та зменшувально-пестливих варіантів маємо одразу кілька: Петрик, Петрусь, Петрусик, Петько, Петрусьо.
Існує в Україні й жіноча форма імені — Петрина. Ім’я це вельми рідкісне і згідно з даними порталу "Рідні" налічує всього 52 носійки.
Щодо походження імені, то походить від грецького імені Петрос (грец. πέτρος, Petros, "камінь, скеля"). Щодо патронімів, або імен по-батькові, то для чоловіків це Петрович, а для жінок — Петрівна.
Варто зауважити, що ім’я Петро доволі розповсюджене і в іноземних країнах, щоправда, там воно звучить трохи інакше, залежно від мовленнєвих особливостей.
- Пітер (в англомовних країнах)
- Педро (в іспаномовних країнах)
- Педру (у португаломовних країнах)
- П'єр (у франкомовних країнах)
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як правильно називати по-батькові жінку, у якої татка звати Олег. Одразу зазначимо, що варіант "Олегіївна" — неправильний.