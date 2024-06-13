Він вам не "Пєтя": як правильно звертатися до Петра українською

Ім'я доволі поширене в Україні та за кордоном

Низка історичних та соціальних чинників призвели до того, що в українській мові повно росіянізмів. Вони просочуються скрізь, навіть в імена українців.

Сьогодні "Телеграф" розповідає, як правильно звертатися до Петра українською. Забудьте зросійщені варіанти "Пєтя" чи "Пєтька".

Ім’я Петро доволі поширене в Україні, його носіями є майже 300 тис. осіб, а саме 294315 згідно з даними порталу "Рідні". Якщо з іменем по-батькові все зрозуміло — Петрович, то як звертатися правильно звертатися до Петра знають не всі.

Петро — ім’я повне та дещо офіційне. А от серед розмовних та зменшувально-пестливих варіантів маємо одразу кілька: Петрик, Петрусь, Петрусик, Петько, Петрусьо.

Існує в Україні й жіноча форма імені — Петрина. Ім’я це вельми рідкісне і згідно з даними порталу "Рідні" налічує всього 52 носійки.

Щодо походження імені, то походить від грецького імені Петрос (грец. πέτρος, Petros, "камінь, скеля"). Щодо патронімів, або імен по-батькові, то для чоловіків це Петрович, а для жінок — Петрівна.

Варто зауважити, що ім’я Петро доволі розповсюджене і в іноземних країнах, щоправда, там воно звучить трохи інакше, залежно від мовленнєвих особливостей.

Пітер (в англомовних країнах)

Педро (в іспаномовних країнах)

Педру (у португаломовних країнах)

П'єр (у франкомовних країнах)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як правильно називати по-батькові жінку, у якої татка звати Олег. Одразу зазначимо, що варіант "Олегіївна" — неправильний.