Забудьте о "Леше": как правильно на украинском обращаться к Алексею

В словарях есть другие благозвучные варианты

Многие уменьшительно-ласкательные формы имен в украинском языке были русифицированы, поэтому и привычным стало называть Владимира — Вовой, Александра — Сашей. Но это неправильно, ведь в нашем языке есть свои варианты.

В том числе и имя Алексей в украинском языке сокращается не к "Леше", а к другим ласковым формам. О них рассказывает "Телеграф ".

В словарях можно найти следующие ласковые формы имени Алексей — Оле́кса, Олексі́єнько, Олексі́єчко, Оле́ксик, Оле́ксьо, Оле́сь, Оле́шко, Ле́сик, Лесь, Лексі́йко, Лексі́єчко.

В то же время Олесь также является ласковой формой для мужского имени Александр. Также Александра можно называть Сашком и Санькою.

Заметим, что имя Алексей достаточно распространено в Украине и насчитывает более 370 тысяч носителей. Больше всего Алексеев зарегистрировано в левобережной части Украины — на востоке, северо-юго-востоке. А наименее распространено это имя в западных областях нашей страны.

Напомним, мы также рассказывали, как правильно обращаться к Сергею. Ведь звать мужчин "Сергіє" — это очень грубая ошибка.

Ранее "Телеграф" писал, что сделал подборку разных иностранных стран, названия которых извращают чаще всего.