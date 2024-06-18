Фільм почнеться з кадрів понад сторічної давнини: під Львовом знімають стрічку про загиблого Героя України "Хаммера"

Тарас Бобанич отримав звання Героя України посмертно

Тарас "Хаммер" Бобанич загинув 8 квітня 2022 року під час оборони України від російських окупантів. Родом він був з Трускавця на Львівщині. Його прадід був січовим стрільцем — саме з цього починається фільм про героя триваючої війни з Росією. Такий сценарний хід обраний не випадково.

Видання "Високий замок" розповідає, що над фільмом працює команда продакшну "Ухман і компанія". Продюсер стрічки знав Тараса особисто. Концепція стрічки напрацьовувалася разом із дружиною полеглого героя, спілкуючись з його побратимами. Продюсер розповів, що у фільмі будуть сцени боїв за Київ та Харківщину.

Тарас Бобанич був командиром 2-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор"

"Ми розпитали як загинув Тарас. Ці історії ляжуть в основу фільму, адже це велика рідкість, коли комбат веде своїх людей у бій. Це буде розповідь про людину і воїна одночасно", — цитує видання слова продюсера. Історію про прадіда Тараса, який був січовим стрільцем, також недарма включили у фільм: по-перше, на ній наголошував сам герой, а по-друге, це має підкреслити те, що Україна вже не один рік існує як держава та бореться за свою незалежність. Фільм знімають поблизу Львова. У ньому використовується автентична зброя та однострої, адже один з акторів Володимир Правосудов є також відомим колекціонером.

Дружина полеглого захисника Наталія Бобанич розповідає, що у фільмі Тарас постане таким, яким був насправді — не лише чоловіком та сином, а й в першу чергу націоналістом та українцем. Прем'єра фільму про "Хаммера" очікується наступного року.

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