Коли в тебе поганий зір: українці поділилися курйозними відео

Українці не стримують емоцій

У мережі віруситься новий тренд — "коли в тебе поганий зір". Українці нібито бачать величезний букет, насправді то інші предмети, або люди.

Відповідне відео ширять у соціальній мережі Тік Ток. На першому відео жінки під час прогулянки містом помітили посеред вулиці незвичну річ.

Спочатку вони подумали, що то величезний букет і хотіли його забрати. Проте згодом, коли вони підійшли до об'єкта це виявилась тара зі сміттям.

Українці почали ділитись схожими кумедними випадками. Вони розповіли, що через поганий зір багато разів плутали ті чи інші об'єкти.

Також було й інше відео. Жінка з сином перебували на вулиці. Аж раптом син побачив через дорогу річ, яка нагадала йому букет червоних троянд. Коли жінка наблизила камеру, то виявилось, що "букетом" виявилась жінка, яка прибирала сміття.

В цьому відео люди також поділились своїми історіями. Більшість людей пише, що мають поганий зір. Тому роздивитись жінку, яка збирала сміття змогли лише з другого разу.

Раніше "Телеграф" писав, що на популярному сайті безкоштовних оголошень мешканцям Кривого Рогу пропонують орендувати незвичайний хостел з "особливими умовами проживання". Річ у тім, що він створений спеціально для квадроберів.