Маск поставив крапку у питанні роботи Starlink в Україні

Starlink продовжить свою роботу

Американський мільярдер, голова SpaceX Ілон Маск поставив крапку щодо можливості блокування Starlink в Україні. За його словами, він не має наміру це робити.

Про це він повідомив у коментарях до запису німецького оглядача Юргена Наудита в соцмережі X. За словами Маска, США не будуть використовувати доступ до супутникового зв’язку як розмінну монету.

Наудит звернув увагу на попереднє повідомлення мільярдера, в якому той говорив, що вся українська лінія оборони впаде, якщо він надумає відключити зв'язок. У цьому ж повідомленні Маск говорив, що "втомився від багаторічної м’ясорубки", яку Україна нібито не виграє.

"Зрада США стає дедалі катастрофічнішою. Його лицемірство з приводу зупинки м’ясорубки – чиста брехня", — написав Наудит.

Один із фанатів Маска у коментарях зазначив, що мільярдер насправді нікому не погрожував, на що глава SpaceX відповів особисто.

"Щоб бути гранично зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не погоджуюсь з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали", — написав він.

Варто зазначити, що Маск уже потрапляв у скандал із тим, що відключив Starlink українським підрозділам, які планували операцію в Криму восени 2022 року.

Як повідомлялося раніше, у відповідь на перше повідомлення про "старлінки" Маска глава МЗС Польщі Радослав Сікорський нагадав, що за їхнє функціонування платить Варшава. У відповідь на це Маск назвав його "маленькою людиною".