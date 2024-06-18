Фильм начнется с кадров более чем столетней давности: во Львове снимают ленту о погибшем Герое Украины "Хаммере"

Тарас Бобанич получил звание Героя Украины посмертно

Тарас "Хаммер" Бобанич погиб 8 апреля 2022 во время обороны Украины от российских оккупантов. Родом он был из Трускавца во Львовской области. Его прадед был сечевым стрелком — именно с этого начинается фильм о герое продолжающейся войны с Россией. Такой сценарий ход выбран неслучайно.

Издание "Высокий замок" рассказывает, что над фильмом работает команда продакшна "Ухман и компания". Продюсер фильма знал Тараса лично. Концепция ленты нарабатывалась вместе с женой павшего героя, общаясь с его побратимами. Продюсер рассказал, что в фильме будут сцены боев за Киев и Харьковщину.

Тарас Бобанич был командиром 2-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"

"Мы расспросили, как погиб Тарас. Эти истории лягут в основу фильма, ведь это большая редкость, когда комбат ведет своих людей в бой. Это будет рассказ о человеке и воине одновременно", — цитирует издание слова продюсера. Историю о прадеде Тарасе, который был сечевым стрелком, также не зря включили в фильм: во-первых, его отмечал сам герой, а во-вторых, это должно подчеркнуть то, что Украина уже не один год существует как государство и борется за свою независимость. Фильм снимают вблизи Львова. В нем используется аутентичное оружие и униформа, ведь один из актеров Владимир Правосудов является также известным коллекционером.

Жена павшего защитника Наталья Бобанич рассказывает, что в фильме Тарас будет таким, каким был на самом деле — не только мужем и сыном, но и в первую очередь националистом и украинцем. Премьера фильма о "Хаммере" ожидается в следующем году.

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