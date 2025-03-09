В Польщі різко відповіли на слова Маска про відключення Starlink для України

Сікорський назвав суму, яку Польща витрачає на Starlink щороку

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський різко відреагував на заяву Ілона Маска про критичну роль його системи супутникового зв'язку Starlink для української армії та про можливість її відключення. Головний польський дипломат наголосив, що саме його країна фінансує роботу системи для України. Не виключив Сікорський і можливості розгляду інших постачальників у разі ненадійності SpaceX.

Про це Сікорський написав у соціальні мережі X. За його словами, польське Міністерство цифровізації щорічно витрачає на оплату Starlink для України близько 50 мільйонів доларів.

"Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", — дописав глава МЗС Польщі.

Напередодні Маск заявив, що українська армія критично залежить від Starlink, і без нього "весь фронт обвалиться". Він також закликав запровадити санкції проти топ-10 українських олігархів, заявивши, що це нібито зупинить війну.

"Телеграф" розповів, хто може попасти до списку цих олігархів та, у разі ухвалення відповідного рішення, під дію американських санкцій.