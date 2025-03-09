Україна отримає більше ракет ППО: підписано важливий документ (фото)

Україна підписала меморандум із великою німецькою компанією

Україна та німецька компанія Diehl Defence уклали меморандум про взаєморозуміння. Це прискорить постачання нашій країні ракет до систем ППО IRIS-T.

Про це повідомив голова міноборони України Рустем Умєров у своєму профілі у Facebook. За його словами, угода дозволить наростити постачання ракет до цих зенітно-ракетних комплексів утричі.

Умєров додав, що підписаний документ відкриє шлях до "великих індустріальних проєктів", які посилять можливості української ППО.

"Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони", — написав міністр.

Як відомо, компанія Diehl Defence є великим німецьким виробником ракет та боєприпасів зі штатом приблизно у 1800 співробітників.

Крім згаданих ракет до IRIS-T, вона виробляє американські ракети "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder, німецькі копії ПЗРК Stinger (Fliegerfaust 2), ракети GMLRS до установок HIMARS і протитанкові гранатомети Panzerfaust 3.

Компанія також має свої розробки в галузі крилатих ракет, високошвидкісних торпед, протикорабельних ракет, безпілотників та керованих артилерійських снарядів.

Варто зазначити, що IRIS-T є одним із головних кандидатів на заміну ЗРК Patriot, якщо США не відновлять постачання військового обладнання Україні.