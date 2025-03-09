Росіяни продовжують просування у Курській області. Свіжа карта DeepState

Карта боїв розширилась

Війна в Україні триває 1110-й день. Російські війська продовжують просуватись на Курщині, де Сили оборони проводять операцію.

Ворог захопив Мартинівку та Малу Локню. Про це пишуть аналітики DeepState.

"На жаль, сьогодні багато кадрів з Курщини, де противник продовжує просуватися. Коментувати щось просто немає бажання. Головне зараз — це життя тих, хто виконує задачі до останнього", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, на що Україна готова поміняти Курську область. Він наголосив, що цей регіон не варто записувати до наших територій. За словами глава держави, Україну цікавлять тільки свої території

Курська битва — що відомо

Нагадаємо, що Сили оборони України розпочали операцію у Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська спочатку взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Внаслідок російських контратак частина території була втрачена.

З того часу минуло пів року. Яких успіхів досягли ЗСУ та які втрати росіян — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.