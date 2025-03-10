Що не можна робити сьогодні, щоб не пішла удача: свято 10 березня

Дізнайтеся, як сьогодні можна залучити щастя та добробут до своєї оселі

Цього понеділка, 10 березня, християни східного обряду вшановують пам’ять мучеників Кодрата, Кіпріана, Діонісія, Анекта та інших. Святих згадують після важливої церковної дати — Сорок Святих 2025.

Кодрат народився у III столітті під час переслідування християн. Він рано осиротів і виріс у пустелі, де зустрів християн і прийняв їхню віру. Згодом Кодрат опанував грамоту та вивчив лікарське мистецтво, проте, як і раніше, часто усамітнювався в пустелі разом із друзями та послідовниками — Кіпріаном, Діонісієм, Анектом, Павлом, Кріскентом та іншими.

Коли правитель-язичник Декій наказав заарештувати Кодрата та його товаришів, їх ув’язнили. Попри тортури та погрози, вони відмовилися зректися віри. Тоді їх кинули на поталу звірам, але тварини не зачепили мучеників. У результаті кати стратили їх.

Традиції та прикмети 10 березня

Цей день у народі був присвячений ретельному прибиранню. Наші пращури оновлювали постільну білизну, чистили піч і позбавлялися пилу навіть у потаємних куточках. У такому чистому та доглянутому житлі 10 березня запановували гармонія, щастя та удача.

Увечері було заведено готувати солодку пісну випічку. Вірили, що так можна залучити щастя до оселі.

Фото: freepik

Ворона ховає дзьоб під крило — скоро похолодає.

Прилетіли журавлі — незабаром на водоймах розтане крига.

Похмура погода вранці та ясна ввечері – до морозів.

Що не можна робити 10 березня

Купувати новий одяг і взуття — все швидко зіпсується.

Наливати занадто багато води в чашку — якщо її проллєш, то з дому піде удача.

Відмовляти у допомозі близьким — можна самому опинитися на їхньому місці.

Влаштовувати галасливі застілля — можна залучити темні сили.

Свята та події 10 березня

День державного гімну в Україні

День землероба в Україні

День смерті Тараса Шевченка

Міжнародний день волинки

Міжнародний день перуки (International Wig Day)

Міжнародний день крутості

День Співдружності націй

Національний день інформування жінок та дівчаток про ВІЛ/СНІД у США

У кого іменини 10 березня

Сьогодні іменини святкують Кондрат, Павло, Віктор, Никифор, Леонід, Василина, Галина, Дмитро, Анастасія, Денис та Михайло.

Нагадаємо, що на початку весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на березень 2025 року.