США вимагають від Польщі подяки через Україну: Маск теж не промовчав

У Держдепі США кажуть, що не відключатимуть "Старлінки" Україні

Історія з можливістю блокування сервісу Starlink над Україною продовжується. Тепер США захотіли подяки від Польщі за те, що Росія не стала ближчою до її кордонів.

Нова заява прозвучала безпосередньо від державного секретаря США Марко Рубіо. При цьому мільярдер Ілон Маск теж не став стояти осторонь.

Слова Рубіо були відповіддю на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який нагадав Маску, що саме Варшава платить за функціонування мережі Starlink над Україною. За словами Рубіо, наразі ніхто не погрожує відключати Україну від Starlink.

"І скажіть спасибі, бо без Starlink Україна давно програла б цю війну, а росіяни зараз були б на кордоні з Польщею", — написав глава зовнішньої політики США.

У відповідь на це Сікорський все ж таки подякував держсекретарю за те, що сервіс продовжує функціонувати.

А ось Ілон Маск особливо себе не стримував і обізвав Сікорського "маленькою людиною", а також додав, що Польща сплачує "незначну частину" вартості.

Як повідомлялося раніше, Маск напередодні заявив, що якби він відключив Starlink фронт в Україні б давно впав, а росіяни здобули перемогу. У відповідь Сікорський повідомив, що саме його країна платить за надання послуг зв’язку, а також зазначив, що якщо компанія Маска виявиться ненадійним постачальником, то Варшава шукатиме заміну.