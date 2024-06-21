Мотиви Голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика щодо реформування адвокатури протирічать Конституції, - експерт

Політичний експерт Ігор Чаленко оприлюднив свою думку з приводу останніх заяв Григорія Усика — голови Вищої ради правосуддя. На думку Чаленка, Голова Вищої ради правосуддя намагається змістити фокус уваги суспільства та перекинуті провину за провал реформ в галузі правосуддя на адвокатів.

Політичний експерт Ігор Чаленко вважає, що Голова Вищої ради правосуддя України (ВРП) Григорій Усик використовує ситуацію з призначенням двох членів ВРП від адвокатури задля того, щоб знайти винних у провалі реформи правосуддя.

Про це він написав у своєму блозі на сайті "Українські новини".

"Саму судову владу, яка перебуває у перманентному стані законодавчих змін останні десятиліття, навряд можна назвати вдало реформованою. ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів України – ред.) та ВРП, які не працювали тривалий час, кадровий голод, "лідерство" України за кількістю скарг в Європейському суді з прав людини, корупційний скандал з ексочільником Верховного Суду, обраним за новими стандартами, — все це яскраві приклади наслідків вже проведених реформ", — написав Чаленко.

Він зазначив, що представників судової влади "бентежить" українська адвокатура, якій вдалося зберегти свою незалежність від впливу протягом останніх десятиліть і залишатися поза політикою. На думку Чаленка це є показником якості цього органу адвокатського самоврядування.

"Чиновники, до якості роботи яких виникають питання, схильні пояснювати свої невдачі недосконалим законодавством… вони завзято його критикують, виступають на публічних заходах і готують проєкти змін!", — пише Чаленко.

Що ж стосується делегування представників адвокатури до ВРП, експерт зазначає, що цей орган суддівського врядування складається з 21-го члена, з яких з’їзд адвокатів України обирає лише двох. Втім під час повномасштабної війни скликання такого з’їзду за участі великої кількості людей майже неможливо через щоденні атаки та обстріли. У зв’язку з цим, пише Чаленко, і було ухвалено рішення про організацію і проведення зʼїзду адвокатів України лише після припинення або скасування режиму воєнного стану. Ця позиція, за інформацією Чаленка була донесена до Голови ВРП Григорія Усика, втім той, на думку експерта, намагається використати ситуацію, як "пробну кулю", аби надалі на її основі провести вибори Президента України.

"За будь-яких умов заяви про необхідність реформи адвокатури з вуст представника судової влади варто розцінювати лише як чергову спробу відволікання уваги громадськості від справжніх проблем правосуддя", — резюмував експерт.