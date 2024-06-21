Мотивы Председателя Высшего совета правосудия Григория Усика по реформированию адвокатуры противоречат Конституции, — эксперт

Политический эксперт Игорь Чаленко обнародовал свое мнение по поводу последних заявлений Григория Усика – председателя Высшего совета правосудия. По мнению Чаленко, Председатель Высшего совета правосудия пытается сместить фокус внимания общества и опрокинутую вину за провал реформ в области правосудия на адвокатов.

Политический эксперт Игорь Чаленко считает, что Председатель Высшего совета правосудия Украины (ВСП) Григорий Усик использует ситуацию с назначением двух членов ВСП от адвокатуры для того, чтобы найти виновных в провале реформы правосудия.

Об этом он написал в своем блоге на сайте "Українські новини".

"Саму судебную власть, которая находится в перманентном состоянии законодательных изменений последние десятилетия, вряд ли можно назвать удачно реформированной. ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины – ред.) и ВСП, которые длительное время не работали, кадровый голод, "лидерство" Украины по количеству жалоб в Европейском суде по правам человека, коррупционный скандал с экс-главой Верховного Суда, избранным по новым стандартам, — все это яркие примеры последствий уже проведенных реформ", — написал Чаленко.

Он отметил, что представителей судебной власти "смущает" украинская адвокатура, которой удалось сохранить свою независимость от влияния в течение последних десятилетий и оставаться вне политики. По мнению Чаленко, это является показателем качества этого органа адвокатского самоуправления.

"Чиновники, к качеству работы которых возникают вопросы, склонны объяснять свои неудачи несовершенным законодательством… они упорно критикуют его, выступают на публичных мероприятиях и готовят проекты изменений!", — пишет Чаленко.

Что же касается делегирования представителей адвокатуры в ВСП, эксперт отмечает, что этот орган судейского управления состоит из 21 члена, из которых съезд адвокатов Украины избирает только двоих. Впрочем, во время полномасштабной войны созыв такого съезда с участием большого количества людей почти невозможен из-за ежедневных атак и обстрелов. В связи с этим, пишет Чаленко, было принято решение об организации и проведении съезда адвокатов Украины только после прекращения или отмены режима военного положения. Эта позиция, по информации Чаленко, была донесена до Председателя ВСП Григория Усика, впрочем, тот, по мнению эксперта, пытается использовать ситуацию, как "пробную пулю", чтобы в дальнейшем на ее основе провести выборы Президента Украины.

"В любых условиях заявления о необходимости реформы адвокатуры из уст представителя судебной власти следует расценивать лишь как очередную попытку отвлечения внимания общественности от настоящих проблем правосудия", — резюмировал эксперт.