Нова війна та знищення авторитету: до чого можуть призвести спроби Трампа швидко завершити війну в Україні

Будь-яка угода, яка передбачає територіальні поступки з боку України, апріорі буде величезною помилкою

Плани новообраного президента США Дональда Трампа досягти швидкої угоди з Росією щодо завершення війни в Україні можуть мати погані наслідки як для Києва, так і для США з Європою. Україна може зазнати серйозних територіальних втрат, США – остаточно втратити авторитет, а диктаторські режими в усьому світі відчують слабкість демократії та почнуть агресію.

Про це пише видання The Washington Post. У матеріалі зазначається, що з початку осені 2024 року війна в Україні стала значно гарячішою, оскільки Кремль активізував наступальні операції та залучив до війни солдатів північнокорейського режиму.

Україна відповіла на це ударами західної далекобійної зброї по мішеням в Росії, оскільки США нарешті зняли обмеження на ці атаки. Проте Трамп, який обіцяв "швидко завершити конфлікт", дійсно може покласти край війні – але якщо він спробує домовлятися з Росією, це може йому дуже дорого коштувати.

Трампісти не виключають створення в Україні так званої "демілітаризованої зони". Але це фактично легітимізує окупацію російським режимом частини української території. Також саме сподівання на такий варіант, схоже, мотивує Кремль до захоплення нових територій України до 20 січня 2025 року, коли Трамп вступить на посаду.

Експерти вже попередили, що будь-яка угода, яка передбачає територіальні поступки з боку України, апріорі буде величезною помилкою. Така угода не тільки дасть Росії "зелене світло" на подальшу агресію, але й знищить авторитет США та західних країн. Відмова від підтримки України буде коштувати Заходу війн з іншими авторитарними режимами найближчим часом, які почнуть діяти більш агресивно.

США продемонструють слабкість, відступивши від підтримки України. Угода дасть відчуття перемоги главі Росії, Володимиру Путіну, та заохотить його до війни з НАТО, або спроб захопити залишки України. Тому позиція Трампа щодо швидкого миру може обернутися серйозними політичними та геополітичними наслідками.

Нагадаємо, колишній посол США в Україні (2003–2006) та директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Хербст заявив про те, що Дональд Трамп однозначно має певні "важелі, щоб вплинути на Путіна". Питання лише в тому, чи він готовий їх дійсно використати.

Хербст зазначив, що Путін добровільно не погодиться покинути територію України, а Трампу "доведеться зробити дуже велику роботу", щоб переконати його у протилежному.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Путін може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини.