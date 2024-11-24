"Динамо" — "Вікторія": букмекери заінтригували прогнозом на матч Ліги Європи

Біло-сині ще не брали очок у поточному розіграші єврокубку

У четвер, 28 листопада, київське "Динамо" та "Вікторія" Пльзень зіграють у 5 турі Ліги Європи УЄФА 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Вікторія".

На думку букмекерів, шанси команд практично рівні, щоправда, фахівці надають невелику перевагу "динамівцям". Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінили ймовірність перемоги киян у 38%, а гостей – у 34%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Динамо" — "Вікторія"

Favbet: (перемога "Динамо" 2,53 — нічия 3,40 — перемога "Вікторії" 2,86)

William Hill: (2,45 — 3,40 — 2,80)

Bwin: (2,50 — 3,40 — 2,75)

Матч "Динамо" — "Вікторія" пройде у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цю гру у прямому етері в Україні.

Нагадаємо, за підсумками чотирьох турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок, не забивши жодного гола у ворота суперників. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), після чого програли "Ференцварошу" (0:4).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.