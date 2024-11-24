Супутникові знімки наслідків удару по Дніпру засмутили росіян

На нових знімках видно, що завод практично не отримав помітних ушкоджень

Російські пропагандисти оприлюднили супутникові знімки заводу "Південмаш", за яким нібито було завдано удару міжконтинентальною ракетою "Горішник". Як виявилося, завод не був "стертий у пилюку", як вони повідомляли раніше.

Зокрема, російський z-канал "Романів Лайт" констатував факт, що завод після удару взагалі не постраждав. При цьому колишній український нардеп-колаборант Олег Царьов навіть після публікації супутникових знімків продовжував стверджувати, що "руйнування значні".

Український блогер Денис Казанський своєю чергою нагадав, що протягом двох днів пропагандистські канали стверджували, що "Південмашу" більше немає. Крім того, він навів запис розмови одного з росіян, який у фарбах розписував, що сталося із заводом і що місцеві жителі у Дніпрі скаржилися на "землетрус" після удару.

При цьому на знімках, наведених пропагандистами, важко побачити пошкодження на будівлях заводу.

Як повідомлялося раніше, росіяни 21 листопада завдали удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Спочатку повідомлялося про те, що йдеться про РС-26 "Рубіж", проте того ж дня Володимир Путін заявив, що була застосована новітня ракета середньої дальності "Горішник" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні.

У п’ятницю, 22 листопада, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі про нову балістику, якою атакувала РФ. Там зазначили, що, ймовірно, було застосовано балістичну ракету зі складу ракетного комплексу "Кедр".