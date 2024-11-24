ЗСУ завдали групового удару по Курській області і знищили дорогущу техніку росіян

Успішна операція дала чудовий результат

Підрозділи ракетних військ ЗСУ разом із Силами оборони завдали удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону Росії в Курській області. Було вражено радіолокаційну станцію ЗРК "С-400", яка використовувалася для обстрілу цивільних об’єктів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що успішну операцію було здійснено в ніч на 24 листопада.

"Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 року зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області", — йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі додали, що цей підрозділ ЗС Росії вело бойову роботу в режимі "земля-земля", тобто вражаючи наземні нерухомі цілі.

"Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні жителі населених пунктів у прифронтових регіонах України", - наголосили у ГШ.

Довідка: На одній пусковій установці ЗРК можна розмістити 4 ракети, заявлений радіус дії яких складає до 400 кілометрів. кілометрів на годину.

За даними британського тижневика The Economist, вартість однієї батареї С400 становить приблизно 200 млн дол. США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна кілька днів тому отримала дозвіл на використання західної далекобійної зброї на російській території. Перший приліт ATACMS по Брянській області стався 19 листопада, коли було вражено склад боєприпасів у Карачеві.