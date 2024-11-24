Наступна ціль ATACMS у Росії: куди можуть вдарити ЗСУ американськими ракетами

У США склали карту з 200 військових цілей у зоні досяжності американських ракет ATACMS

Однією з наступних цілей Збройних сил України для удару ATACMS може стати Ростовська область Росії. Атаковані можуть бути як мінімум чотири військові аеродроми, які розташовані в регіоні.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal. Зазначається, що після того, як союзники дозволили Україні бити за цілями на території РФ, російські аеродроми, склади боєприпасів та полігони більше не є безпечними.

"Ростов є місцем висадки багатьох військ, яких транспортують великими військовими літаками, екіпірують, вантажать в автобуси і везуть на окупований схід України. Удар по регіону може бути нищівним і розкидати ключовий плацдарм для дислокації російських військ ", — пише WSJ.

У США склали карту з 200 військових цілей у зоні досяжності американських ракет ATACMS.

ATACMS — це американська ракета великої дальності, здатна вразити об’єкти з відривом до 300 кілометрів, що значно збільшує потенціал ударів по стратегічно важливим цілям біля противника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 листопада в Брянській області РФ пролунали вибухи на військовому об’єкті. За даними російських ЗМІ, це сталося у місті Карачов. У Міноборони РФ заявили, що по військовому об’єкту було завдано удару ракетами ATACMS.