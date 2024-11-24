У Трампа знайшли вагому причину, чому США мають допомогти Україні

За оцінками, у країні є рідкісних мінералів на $2-7 трильйонів

Сполучені Штати Америки можуть укласти "хорошу угоду" з Україною, яка дозволить США збагатитися рідкісними українськими корисними копалинами. Обидві сторони отримають зиск у такому разі.

Таку заяву зробив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем в ефірі Fox News. Він підкреслив, що Україна є найбагатшою країною в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в країні є на $2-7 трильйони. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну із РФ.

"Україна готова укласти угоду з нами, не з Росією, тому це в наших інтересах — забезпечити, щоб Росія не влаштувалася там. Україна — це реально "житниця" світу. 50% продовольства в Африку надходить з України", — сказав Грем.

Він додав, що ця війна через гроші, але ніхто не хоче про це говорити.

"Ми можемо заробляти гроші та мати економічні відносини з Україною, які будуть дуже вигідні для нас із настанням світу. Тому Дональд Трамп збирається укласти угоду, щоб повернути наші гроші, щоб збагатитися за рахунок корисних копалин. Це хороша угода для України та для нас" , — Заявив сенатор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Плані перемоги Зеленського новообраний президент США Дональд Трамп зацікавився двома його пунктами, серед яких спільне використання українських копалин природних ресурсів Сполученими штатами Америки.