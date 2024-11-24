У Києві пролунали вибухи: росіяни знову атакували Україну, що відомо про удар

Ворог знову застосовує безпілотники

Вранці, 24 листопада, у Києві пролунали вибухи під час ворожої атаки. Росіяни вкотре застосовують безпілотні літальні апарати.

За інформацією Telegram-каналу "Суспільне. Новини", вибухи було чутно о 05:26. Усіх просять перебувати в укриттях.

О 04:37 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожий дрон у Київській області рухається курсом на Житомирську. При цьому офіційне повідомлення про рух БПЛА на столицю було ще о 03:24.

Також варто додати, що о 04:37 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожий дрон на Київщині рухається курсом на Житомирську область. Проте офіційне повідомлення про те, що БПЛА рухається саме на Київ, було ще о 03:24.

Усіх просять залишатися в укритті.

Яка зараз ситуація

Згідно з повідомленням Повітряних сил, ворог продовжує запускати по Україні дрони. Зараз ситуація наступна:

БПЛА у Чернігівській області курсом на Київщину.

БПЛА на сході Житомирщини курс західний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 листопада в Києві були чутні вибухи.