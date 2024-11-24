Літак із росіянами спалахнув у Туреччині відразу після посадки (відео)

Літак знімали з рейсів лише місяць тому через пошкодження шасі

В аеропорту Анталії (Туреччина) спалахнув російський пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 компанії "Азімут".

Про це повідомили російські ЗМІ. Зазначається, що на борту перебували 79 пасажирів та шість членів екіпажу. За іншою інформацією, пасажирів було більше.

Очевидці стверджують, що після посадки у літака спалахнув лівий двигун. Також не виключено те, що у літака був пошкоджений паливний бак, через що стався розлив палива.

Пасажири кажуть, що під час посадки було сильне зіткнення із землею, після якого помітили вогонь.

У ЗМІ з’явилася інформація, що цей літак (RA-89085) буквально місяць тому пошкодив стулки шасі через відмову гідросистеми під час посадки в Москві. Тоді його зняли з рейсів.

Як відомо, російський Sukhoi Superjet 100 відразу після початку експлуатації у 2011 році почав викликати багато питань щодо надійності. За даними ВВС, навіть головний його експлуатант в особі російського Аерофлоту вважав його найменш безпечним пасажирським лайнером у своєму авіапарку. Всього за даними з відкритих джерел відомо про щонайменше 16 інцидентів за його участю.

Росіяни змушені користуватися ним після того, як після початку вторгнення в Україну було запроваджено західні санкції. Через це вони більше не можуть отримати доступ до запчастин до авіалайнерів західного виробництва.

Це призвело до того, що багато літаків почали виходити з ладу. Наприклад, у грудні лише за один тиждень відразу у шести літаків сталися поломки.