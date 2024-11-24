У Зеленського вивели із себе Захарову несподіваною заявою про ракету "Орєшнік"

Подоляк вважає, що використання такої зброї абсолютно точно обнуляє можливості про щось домовитися з Російською Федерацією

Радник глави Офісу президент Михайло Подоляк сказав, що російської ракети "Орєшнік" не існує. На таку заяву емоційно відреагувала офіційна речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

У своєму коментарі, опублікованому у власному Telegram-каналі, вона обурилася, що раніше в Україні нібито визнали існування цієї ракети, а зараз ні.

"Днем раніше Зеленський сказав, що вона (ракета "Орєшнік") існує. До цього багато років звідти ж долинало, що не існує Кримського мосту. Потім ті ж заявляли, що його потрібно знищити. Може, для початку на Банковій визначаться, чи існує "Південмаш", — написала Захарова.

Зазначимо, що раніше в ефірі телемарафону Михайло Подоляк сказав:

"Немає жодних "Орєшників" у Росії, це людина неадекватна вигадає собі якісь назви. Ця класична зброя — міжконтинентальна балістична зброя, яка зафіксована в договорах. Зрозуміло, скільки такої зброї є в Росії", — сказав радник голови ОП.

Радник підкреслив, що використання такої зброї абсолютно точно, на мій погляд, обнуляє можливості про щось домовитися з Російською Федерацією.

"Тому що використання міжконтинентальної балістики проти цивільного населення — це точно не повинно призвести до того, щоб щось віддати Росії, і чекати, що вона поводитиметься в рамках міжнародного права", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 21 листопада російські військові атакували Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою. Пізніше президент Росії Володимир Путін стверджував, що росіяни нібито запустили по Дніпру "абсолютно нову розробку" — ракету "Орєшнік".