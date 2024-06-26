"Потрібно повертати довіру": у Раді прокоментували звільнення Содоля, а у ЗМІ спливли уривки заяви на нього

Кадрові рішення мають базуватись не тільки на тиску суспільства

Народний депутат та член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко прокоментував нещодавнє звільнення командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Не оминув він увагою і скандал, який виник навколо нього.

Костенко наголосив, хоча звільнення генералів такого рівня є функцією та відповідальністю президента, подібні рішення не повинні прийматися під впливом обговорень у соціальних мережах чи тиску в інформаційному просторі. Про це він сказав LB.ua.

Депутат зауважив, що кадрові рішення мають базуватися на ретельному аналізі бойових дій, оцінці Генерального штабу та головнокомандувача.

Коментуючи гучні заяви, зокрема від начальника штабу "Азову" Богдана Кротевича, про те, що генерал Содоль "убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал", Костенко назвав їх емоційними та некоректними. Він закликав до обережності у публічних висловлюваннях, які можуть негативно вплинути на сприйняття армії цивільними та потенційно бути використані ворогом у пропагандистських цілях.

Депутат підкреслив необхідність детального розслідування всіх звинувачень компетентними органами, зокрема ДБР, яке вже отримало відповідну заяву. Костенко також наголосив на важливості постійного аналізу ситуації у військах з боку команди президента, щоб запобігати подібним публічним скандалам у майбутньому.

"Звільнення командувачів у фейсбуку може призвести до негативних наслідків. Новому командувачу Андрієві Гнатову треба буде повертати довіру до командування", — зазначив Костенко, додавши, що такі ситуації можуть створити небезпечний прецедент, коли окремі особи зможуть дискредитувати командувачів через соціальні мережі без належної відповідальності.

Костенко також закликав до більш виваженого підходу у висвітленні подібних питань та наголосив на необхідності покладатися на офіційні розслідування та аналіз, а не на емоційні заяви в соціальних мережах.

Уривки заяви Коротевича в ДБР

На хвилі обговорень видання The Washington Post опублікувало уривки із заяви начштабу "Азова" Богдана Кротевича в ДБР.

"Генерал Содоль неадекватно командує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до ослаблення позицій на фронті та втрати великої кількості солдатів та території", — пише Кротевич.

За словами військового, генерал винен у цілий низці помилок:

"Хоча генерал Содоль не керував обороною міста і не провів у Маріуполі жодної години, йому було надано звання Героя України";

нібито не постачав бригаді "Азова" боєприпаси, не нарощував сили та зміцнення в місті перед наступом;

коли один із командирів у Маріуполі попросив Содоля дати інструкції, той нібито відповів: "Нам кінець" ("We're [screwed]") і поклав трубку;

нещодавно Содоль нібито наказав "Азову" наступати без необхідних артилерійських боєприпасів. Коли йому навели аргументи, чому це неможливо, "проти командира [Азова] було розпочато офіційне розслідування".

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав в окремому матеріалі всю інформацію про біографію Юрія Содоля. З 2003 року він служив у десантних військах. Його кредом по життю є девіз десантників, а саме ― "Ніхто, крім нас".