"Нужно возвращать доверие": в Раде прокомментировали увольнение Содоля, а в СМИ всплыли отрывки заявления на него

Кадровые решения должны базироваться не только на давлении общества

Народный депутат и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко прокомментировал недавнее увольнение командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Не обошел он вниманием и скандал, возникший вокруг него.

Костенко подчеркнул, что хотя увольнение генералов такого уровня является функцией и ответственностью президента, подобные решения не должны приниматься под влиянием обсуждений в социальных сетях или давления в информационном пространстве. Об этом он сказал LB.ua.

Депутат отметил, что кадровые решения должны основываться на тщательном анализе боевых действий, оценке Генерального штаба и главнокомандующего.

Комментируя громкие заявления, в частности, от начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича, о том, что генерал Содоль "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", Костенко назвал их эмоциональными и некорректными. Он призвал к осторожности в публичных высказываниях, которые могут негативно повлиять на восприятие армии гражданскими и потенциально использовать враг в пропагандистских целях.

Депутат подчеркнул необходимость детального расследования всех обвинений компетентными органами, в частности, ДБР, которое уже получило соответствующее заявление. Костенко также отметил важность постоянного анализа ситуации в войсках со стороны команды президента, чтобы предотвращать подобные публичные скандалы в будущем.

"Увольнение командующих в фейсбуке может привести к негативным последствиям. Новому командующему Андрею Гнатову нужно будет возвращать доверие к командованию", — отметил Костенко, добавив, что такие ситуации могут создать опасный прецедент, когда отдельные лица смогут дискредитировать командующих через социальные сети без должной ответственности.

Костенко также призвал к более взвешенному подходу в освещении подобных вопросов и подчеркнул необходимость полагаться на официальные расследования и анализ, а не на эмоциональные заявления в социальных сетях.

Отрывки заявления Коротевича в ДБР

На волне обсуждений издание The Washington Post опубликовало отрывки из заявления начштаба "Азова" Богдана Кротевича в ДБР.

"Генерал Содоль неадекватно командует войсками, а его решения привели к гибели тысяч военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и других подразделений обороны, что привело к ослаблению позиций на фронте и потере большого количества солдат и территории", — пишет Кротевич.

По словам военного, генерал виноват в целом ряде ошибок:

"Хотя генерал Содоль не руководил обороной города и не провел в Мариуполе ни часа, ему было присвоено звание Героя Украины";

якобы не снабжал бригаду "Азова" боеприпасы, не наращивал силы и укрепления в городе перед наступлением;

когда один из командиров в Мариуполе попросил Содоля дать инструкции, тот якобы ответил: "Нам конец" ("We’re [screwed]") и положил трубку;

недавно Содоль якобы приказал "Азову" наступать без необходимых артиллерийских боеприпасов. Когда ему привели аргументы, почему это невозможно, "против командира [Азова] было начато официальное расследование".

Напомним, "Телеграф" собрал в отдельном материале всю информацию о биографии Юрия Содоля. С 2003 г. он служил в десантных войсках. Его кредом по жизни является девиз десантников, а именно — "Никто, кроме нас".