Після гучного скандалу: Зеленський призначив нового начальника УДО, хто ним став

"Телеграф" розповів, що цьому передувало

У пʼятницю, 21 червня, Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова на посаду начальника Управління державної охорони. Його призначили замість Сергія Рудя.

Відповідний указ №361/2024 оприлюднений на сайті глави держави.

"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України", – ідеться в документі.

Датований указ 21 червня 2024 року.

Варто зазначити, що інформація про Олексія Морозова у відкритих джерелах відсутня.

Що передувало

Нагадаємо, 9 травня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України Сергія Рудя. За даними ЗМІ, сталось це після того, як СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Зеленського, а також планували ліквідувати голову СБУ Малюка, очільника ГУР Буданова та інших високопосадовців. Тоді затримали двох полковників УДО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що являє собою УДО та які завдання поставлені перед цим органом.