"Вали назад на Донбас": у Львові чоловік накинувся на парамедикиню з "Госпітальєрів" (фото)

Вона написала заяву в поліцію

У Львові стався конфлікт між парамедикинею добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" Євгенією Філіповою та чоловіком з Києва. Він словесно образив волонтерку та порадив їй "валити назад на Донбас".

Про це Філіпова розповіла у своєму Instagram. За її словами, вона приїхала з дітьми до Львова у неділю, 7 липня.

"Вирішила, що після останньої ротації та важкого періоду з моїм дідом, буде добре провести з дітьми тиждень у Львові, погуляти, перемикнутися. Але, не жаль, не склалося через недолюдину, яка зупинилася в моєму готелі", — написала Філіпова.

Вона повідомила, що Максим Урбанський з Києва назвав її 6-річну доньку хуліганкою за те, що вона каталась біля його автомобіля на самокаті. За словами парамедикині, вона попросила чоловіка подібні зауваження робити не доньці, а говорити з нею, але вислухала потік образ у свій бік.

"Наступного дня самокат, який стояв біля дверей нашого номера, зник на 10 годин. Потім самокат дивом зʼявився, коли ця "людина" приїхала в готель, в тому місці де ми з адміністратором готелю шукали", — зазначила Філіпова.

Вона також повідомила, що 11 липня Урбанський підійшов до її машини, на якій є позначки батальйону, та продовжив обливати її словесним брудом. За словами Філіпової, вона повідомила йому, що така поведінка є неадекватною.

"Я йому повідомила, що нещодавно повернулась з ротації, вимагаю поваги в цілому, на що мені було сказано "вали назад на Донбас". Я маю велику впевненість, що ця машинка "Мерседес" 2022 року випуску дуже стане у пригоді будь-якій медичній роті в ЗСУ для евакуації поранених, а Максим Урбанський більше користі принесе в лавах ЗСУ, навіть просто миючи підлогу від крові на стабпункті, а не знаходячись далеко від фронту і дозволяючи собі ображати жінок та дітей", — написала парамедикиня.

Філіпова зазначила, що написала заяву в поліцію. На її думку, така поведінка чоловіка "потягне" максимум дрібне хуліганство.

"Контакти його є, отримала їх в присутності офіцера поліції. Якщо є бажання провести розʼяснювальну бесіду, як поважати жінок, дітей та добровольців, контакти передам", — підкреслила Філіпова.

Нагадаємо, 29 травня на війні загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух, з позивним "Чека". Трагедія сталась під час ротації на Харківському напрямку.