Засновниця медичного батальйону "Госпітальєри" Зінкевич одружилась: перші фото з весілля

Вони уже разом 7 років

Українська медикиня, командирка медичного батальйону "Госпітальєри" та політична діячка Яна Зінкевич вийшла заміж. Її обранцем став військовий з позивним "Немо", з яким вони уже разом 7 років.

Про це повідомила сама Яна у Facebook. На опублікованій світлині наречена та чоловік у вишиванках.

"Новий етап життя після 7 років життя разом", — підписала знімок госпітальєрка.

Зауважимо, що Яна Зінкевич народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", засновниця батальйону "Госпітальєри" та медик-доброволець.

Щасливе подружжя вже привітала народна депутатка Ірина Геращенко.

"Наша дорога і прекрасна Яна Зінкевичі її коханий Немо тепер подружжя! Ви чудова пара. Дяка за все, що робите для України! Будьте щасливі разом довго, довго, довго!", – написала вона.

Що відомо про Яну

Дівчина закінчила Державну медичну академію Дніпра. У 2015 році на трасі Дніпро-Донецьк автомобіль медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП. Він перекинувся сім разів. За кермом був заступник Зінкевич Максим Корабльов, який не зазнав ушкоджень.

Але сама Яна вилетіла з машини, отримавши повний перелом хребта, переломи половини ребер та ключиці, ушкодження внутрішніх органів, контузію серця та легень. Через цю аварію дівчина отримала інвалідність і пересувається на кріслі.

Восени 2016 року Яна народила доньку Богдану, але за кілька днів після пологів батько дитини покинув сім'ю. Зінкевич виховує доньку самостійно.

Народною депутаткою Яна стала у 2019 році. Того ж року вона очолила новостворену комісію з питань ветеранів у Верховній Раді. Зінкевич також обрали секретаркою комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у ВР IX скликання.

У 2023 році Яна Зінкевич увійшла до щорічного рейтингу Time 100 Next, який визначає найвпливовіших людей, що змінюють майбутнє світу.

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