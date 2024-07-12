"Вали назад на Донбасс": во Львове мужчина набросился на парамедика из "Госпитальеров" (фото)

Она написала заявление в полицию

Во Львове произошел конфликт между парамедиком добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" Евгенией Филипповой и мужчиной из Киева. Он словесно обругал волонтера и посоветовал ей "валить обратно на Донбасс".

Об этом Филиппова рассказала в своем Instagram. По ее словам, она приехала с детьми во Львов в воскресенье, 7 июля.

"Решила, что после последней ротации и тяжелого периода с моим дедом будет хорошо провести с детьми неделю во Львове, погулять, переключиться. Но, к сожалению, не сложилось из-за недочеловека, который остановился в моей гостинице", — написала Филиппова.

Она сообщила, что Максим Урбанский из Киева назвал ее 6-летнюю дочь хулиганкой за то, что она каталась возле его автомобиля на самокате. По словам парамедика, она попросила мужчину подобные замечания делать не дочери, а говорить с ней, но выслушала поток ругательств в свою сторону.

"На следующий день самокат, стоявший у дверей нашего номера, исчез на 10 часов. Затем самокат чудом появился, когда этот "человек" приехал в гостиницу, в том месте, где мы с администратором гостиницы искали", — отметила Филиппова.

Она также сообщила, что 11 июля Урбанский подошел к ее машине, на которой есть отметки батальона, и продолжил обливать ее словесной грязью. По словам Филипповой, она сообщила ему, что такое поведение является неадекватным.

"Я ему сообщила, что недавно вернулась с ротации, требую уважения в целом, на что мне было сказано "вали обратно на Донбасс". У меня большая уверенность, что эта машинка "Мерседес" 2022 года выпуска очень пригодится любой медицинской роте в ВСУ для эвакуации раненых, а Максим Урбанский больше пользы принесет в рядах ВСУ, даже просто моя пол от крови на стабпункте, а не находясь далеко от фронта и позволяя себе оскорблять женщин и детей", — написала парамедик.

Филиппова отметила, что написала заявление в полицию. По ее мнению, такое поведение мужчины "потянет" максимум мелкое хулиганство.

"Контакты его есть, получила их в присутствии офицера полиции. Если есть желание провести разъяснительную беседу, как уважать женщин, детей и добровольцев, контакты передам", — подчеркнула Филиппова.

Напомним, 29 мая на войне погибла боевой медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух, с позывным "Чека". Трагедия произошла во время ротации в Харьковском направлении.