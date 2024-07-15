"Володимир" чи "Владімір": як правильно говорити російські імена українською мовою

Редактор закликає не спотворювати українську мову

Останнім часом у багатьох українських джерелах почали писати імена росіян, не адаптуючи їх на український зразок. Однак, чи правильно так робити?

Відповідь на це запитання дала редактор Ольга Васильєва у своєму Facebook. За її словами, ця тема нині сильно політизована в суспільстві, проте додала, що не переводячи імена росіян українці лише перекручують фонетику до ступеня, що вона починає бути схожою на суржик.

Зокрема, вона зазначила, що адаптація також відбувається і з іменами інших походів, наприклад George Washington у нас "Джордж Вашингтон", але не "Джордж Уошінґтон", а Virginia Woolf у нас "Вірджинія Вульф", а не "Веджінія Вулф".

"Натомість, називаючи Володимира Владіміром, ми легітимізуємо російську фонетику в українській мові. Президента Білорусі тоді треба називати Аляксандром, але цього ніхто не робить. І чи хтось з українців писатиме й вимовлятиме Святлана Ціханоўская замість Світлани Тихановської? Кожна мова-реципієнтка передає запозичення так, як вважає за потрібне", — зазначила вона.

При цьому вона також нагадала, що навіть Тарас Шевченко у своїх віршах називав царя Миколу та царицю Катерину саме "Миколою" та "Катериною", але не "Ніколаєм" та "Єкатєріною".

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