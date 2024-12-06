Вітання з Днем Святого Миколая: душевні побажання для близьких

Красиві вітання з Миколою

6 грудня, згідно з новоюліанським календарем, відзначають День Святого Миколая — свято, наповнене добротою, щедрістю та очікуванням чудес. Святий Миколай, відомий своєю турботою про дітей та допомозі нужденним, символізує милосердя та світлу віру.

Цей день особливо люблять діти, адже традиційно вони знаходять подарунки, які залишили добрий покровитель. Але не варто забувати, що дорослим теж важливо дарувати тепло, увагу та радість. День Святого Миколая — чудова нагода привітати близьких, побажати їм добробуту та нагадати, що дива можливі у будь-якому віці.

"Телеграф" зібрав оригінальні побажання з Днем Святого Миколая, щоб ви змогли привітати своїх рідних, друзів та колег із цим світлим святом.

Вітання з Днем Святого Миколая своїми словами

З Днем Святого Миколая! 🎁Нехай у вашому домі завжди будуть радість, мир і тепло🙏. Бажаю, щоб доброта Святого покровителя супроводжувала вас завжди, а ваші бажання збувалися чудовим чином!😊

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У цей світлий день бажаю, щоб Святий Миколай наповнив серце добротою, дім — щастям, а душу — гармонією🎉. І щоб кожен день у вашому житті було місце для маленьких чудес! 💖

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Вітаю зі святом Святого Миколая! ❄️🎁Кожний ранок нехай починається з посмішки, кожен день буде наповнений щасливими моментами, а мрії виконуються так легко, як у дитинстві!

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Нехай Святий Миколай принесе у ваш дім спокій, радість та благословення🙏. Бажаю, щоб цей день став стартом світлого часу, повного кохання💖, щастя та душевного тепла.

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З Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб будинок ваш наповнився світлом та радістю🎉. Щоб кожен добрий вчинок повертався вам🙏. Най мир і гармонія панують у серці!

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Вітаю зі святом! Нехай Святий Миколай додасть упевненість у своїх силах, віру в краще і міцне здоров’я 🎅🏼🎁. Бажаю, щоб поряд були тільки добрі люди зі щирими усмішками та світлими намірами!

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Цього чудового дня нехай Святий Миколай подарує багато щастя, радості та спокою💗☺️. Нехай добрі справи приносять лише радість та бажання примножувати їх!

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Бажаю, що Святий Миколай захистив вас своїм покровом від усіх бід та турбот. Нехай ваші мрії виконуються, а серце завжди буде відкрито для щастя та кохання 💖!

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З Днем Святого Миколая! 🎅🏼Нехай у житті буде більше світлих моментів, радісних подій та щирих усмішок. Нехай усе добро, яке ви даруєте, повертається подвійно!

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Бажаю, щоб у День Святого Ніколя у вашому домі засяяло особливе світло, сповнене любов’ю, теплом і надією🎉💗🙏. Нехай покровитель подарує чудеса, в які вірять діти, та сили, щоб творити добро!

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