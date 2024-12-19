Росіяни відчули міць Storm Shadow. Що це за ракета (фото, відео)

У Франції ракета має назву SCALP-EG, у Великій Британії – Storm Shadow — вони відрізняються тільки нюансами програмного забезпечення

Ростовська область РФ вже понад добу відчуває на собі потужність української зброї. Вражені НПЗ, завод з виробництва ракетного палива тощо.

Найімовірніше для удару використовували ракети Storm Shadow/SCALP. Аналітики побачили схожі запчастини на опублікованих окупантами знімках. Водночас Повітряні сили ЗСУ показали ефектні кадри пусків саме ракет цього типу.

Характеристики Storm Shadow/SCALP

Storm Shadow — це франко-британська крилата ракета повітряного базування великої дальності. Відома у Франції як SCALP-EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général), ця ракета призначена для точних ударів по важливих укріплених цілях.

Дальність приблизно 250 кілометрів

Швидкість майже надзвукова, близько 1000 км/год

Бойова частина BROACH вагою 450 кг, яка включає початковий проникаючий заряд, а потім основний заряд вибухової речовини

Система наведення використовує карти місцевості та GPS для навігації, що дозволяє їй уникати виявлення та вражати цілі з високою точністю.

У 2023 році Велика Британія поставила Україні ракети Storm Shadow. Через загрозу з боку РФ, був наданий дозвіл бити по території Росії цими ракетами. Також Україна застосовувала ракети проти військових об’єктів на окупованих територіях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що уражені об'єкти працюють на війну проти України. В ніч на 19 грудня приліт на Ростовщині зафіксували в нафтопереробний завод.