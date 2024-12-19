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Будьте кмітливіші і "не умнічайте". Як правильно перекласти фразу українською

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як сказати "не розумни" на українському Новина оновлена 19 грудня 2024, 08:58
Як сказати "не розумни" на українському. Фото Телеграф

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Нерідко можна почути, як люди використовують фразу "не умнічай" в українській мові в розмові, наприклад, із надто нав’язливим співрозмовником. Точного перекладу цього виразу немає, проте є більш кумедні варіанти, які можна використовувати замість нього.

Українською мовою можна перекласти слово "розумнішати". Вони звучатимуть так: "мудрячити", "химерити", "вімудровувати", "розумувати", "мудрагеліті".

Також можна сказати так: " хитрувати", "мудрувати", "вигадувати".

Аналоги виразу "не умнічай"

  • "не хитруй";
  • "не мудруй";
  • "не вигадуй";
  • "Не розумуй".

Чим ще замінити "не умнічай"

  • "Не вчи вченого їсти хліб печений".
  • "Не вчи орла літати, а солов’я співати".
  • "Не будь такий розумний, як твого батька діти".
  • "Не вчи кота сметану їсти".
  • "Не вчи попа службу правити".
  • "Без попа знаю, що у неділю — свято".
  • "Не кажи пані, як їй борщ варити".
  • "Не вчи рибу плавати".
  • "Не вчи плавати щуку: риба знає всю науку".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити в українській мові "велику дякую". За словами мовознавця Олександра Авраменкла, фраза "велике спасибі" ("велике дякую") – граматично неправильна.

Теги:
#Україна #Українська мова #Фрази