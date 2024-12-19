Будьте кмітливіші і "не умнічайте". Як правильно перекласти фразу українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Список цих слів і фраз вам знадобиться
Нерідко можна почути, як люди використовують фразу "не умнічай" в українській мові в розмові, наприклад, із надто нав’язливим співрозмовником. Точного перекладу цього виразу немає, проте є більш кумедні варіанти, які можна використовувати замість нього.
Українською мовою можна перекласти слово "розумнішати". Вони звучатимуть так: "мудрячити", "химерити", "вімудровувати", "розумувати", "мудрагеліті".
Також можна сказати так: " хитрувати", "мудрувати", "вигадувати".
Аналоги виразу "не умнічай"
- "не хитруй";
- "не мудруй";
- "не вигадуй";
- "Не розумуй".
Чим ще замінити "не умнічай"
- "Не вчи вченого їсти хліб печений".
- "Не вчи орла літати, а солов’я співати".
- "Не будь такий розумний, як твого батька діти".
- "Не вчи кота сметану їсти".
- "Не вчи попа службу правити".
- "Без попа знаю, що у неділю — свято".
- "Не кажи пані, як їй борщ варити".
- "Не вчи рибу плавати".
- "Не вчи плавати щуку: риба знає всю науку".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити в українській мові "велику дякую". За словами мовознавця Олександра Авраменкла, фраза "велике спасибі" ("велике дякую") – граматично неправильна.