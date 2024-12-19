Землю накрила сильна магнітна буря: прогноз сонячної активності на найближчі дні

19 грудня — останній день сильних магнітних бур.

Сильна магнітна буря накрила Україну 19 грудня. Показник геомагнітної активності сягне п'яти балів за планетарним К-індексом.

Про це свідчить свіжий прогноз Центру прогнозування космічної погоди NOAA.

20 та 21 грудня ситуація стабілізується. К-індекс знизиться до двох балів, що відповідає слабкому рівню геомагнітної активності. Такі показники зазвичай не становлять загрози для здоров'я.

Фахівці NOAA оновлюють дані що три години, тож прогноз може змінюватися. Для точної інформації варто регулярно перевіряти актуальні показники.

На планеті діє дев'ятибальна шкала вимірювання геомагнітної активності. Магнітною бурею вважаються коливання від п'яти балів і вище за планетарним К-індексом.

Магнітні коливання викликаються вибухами і спалахами на Сонці і впливають на атмосферний тиск, що може викликати погіршення самопочуття у метеочутливих людей. Типові симптоми такі: головний біль, підвищена втомлюваність та загальний дискомфорт. Крім того, від магнітних бур може погіршуватись зв’язок, адже протони та електрони, що досягають Землі, впливають на роботу стільникових веж зв’язку і супутників.

Також "Телеграф" писав, що на Сонці відбулось 17 сильних спалахів. Чи спричинять вони магнітні бурі у найближчі дні.