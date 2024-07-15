"Володимир" или "Владімір": как правильно говорить российские имена в украинском языке

Редактор призывает не искажать украинский язык

В последнее время во многих украинских источниках начали писать имена россиян не адаптируя их на украинский манер. Однако правильно ли так делать?

Ответ на этот вопрос дала редактор Ольга Васильева в своем Facebook. По ее словам, эта тема нынче сильно политизирована в обществе, однако добавила, что не переводя имена россиян украинцы лишь коверкают фонетику до степени, что она начинает быть похожей на суржик.

В частности она отметила, что адаптация также происходит и с именами других происхождений, к примеру George Washington у нас "Джордж Вашингтон", но не "Джордж Уошінґтон", а Virginia Woolf у нас "Вірджинія Вульф", а не "Веджінія Вулф".

"В то же время, называя Володимира "Владіміром", мы легитимизируем российскую фонетику в украинском языке. Президента Беларуси тогда нужно называть Аляксандром, но этого никто не делает. И будет ли кто-нибудь из украинцев писать и произносить "Святлана Ціханоўская" вместо "Світлани Тихановської"? Каждый язык-реципиент передает заимствование так, как считает нужным", — отметила она.

При этом она также напомнила, что даже Тарас Шевченко в своих стихах называл царя Николая и царицу Екатерину именно "Миколой" и "Катериной", но не "Ніколаєм" и "Єкатєріной".

Ранее "Телеграф" сообщал, какие женские имена приносят счастье. В списке есть очень популярные имена в Украине.