Начальника Академії сухопутних військ Павла Ткачука звільнили

Курсанти неодноразово скаржилися на керівництво

Начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука звільнено з посади. Заклад напередодні "прославився" побиттям і знущанням з курсантів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони. Зазначається, що Міністр оборони Рустем Умєров доповів про результати аудиту в Академії президенту Володимиру Зеленському під час його візиту до Львова, а той доручив негайно виправити ситуацію.

"Сьогодні наказом міністра оборони України генерал-лейтенанта Павла Ткачука звільнено з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше курсанти Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові скаржилися на застосування до них фізичної сили та ще на низку проблем. У тому числі йдеться про булінг, застосування фізичного насильства та дискримінацію за статевою ознакою.

Крім того, у травні з’являлися повідомлення, що співробітники Академії обіцяли за 13 тисяч доларів підготувати документи, які дозволять виїхати за кордон.

Рішення про звільнення Ткачука було ухвалено ще на початку грудня.