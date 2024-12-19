Впав і розбився? У Росії зник з радарів літак Ан-2, на борту були люди (карта)

Зниклому борту 36 років

У четвер, 19 грудня, російський літак Ан-2 зник із радарів на Камчатці. Борт здійснював комерційне перевезення вантажу, летів за маршрутом Мильково-Оссора.

Під час польоту спрацював аварійний датчик, після чого зв'язок перервався. Про це повідомляють росЗМІ. Екіпаж літака складався з двох осіб.

Було розпочато пошукову операцію. Із села Тиличики вилетіли рятувальники регіональної пошуково-рятувальної бази, також готується до вильоту з міста Єлізово вертоліт Мі-8 МНС Росії.

Проте згодом повідомили, що рятувальники через погоду припинили шукати з повітря зниклий на Камчатці Ан-2.

Борт шукатимуть рятувальники на снігоходах. Наразі вони висунулися в бік місця, де літак зник із радарів. Повітряна частина операції була перервана через зливовий сніг, низькі та щільні хмари.

На борту перебувало троє людей — двоє членів екіпажу та один пасажир, а також приблизно 800 кг вантажу — літак перевозив продукти харчування та запчастини.

Командир Ан-2 — Андрій Гордєєв, другий пілот — Євген Мітасов. Літак прямував із села Мильково в село Оссора і далі на посадковий майданчик Аметистове.

Зниклому борту 36 років — його виготовили 1988 року. До цього він довгий час літав в Орловській області. У 2017 році його передали в компанію "Лайт Ейр". Останнім експлуатантом є компанія ТОВ "Фаєравіа".

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії розбився літак з парашутистами.