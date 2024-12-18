Трамп надіслав чіткий сигнал Путіну: аналітик пояснив його зміст

Ця заява є нічим іншим, як сигналом російському диктатору особисто

Новообраний президент США Дональд Трамп готовий скасувати дозвіл на використання американської далекобійної зброї проти РФ. За його словами, такі удари можуть загострити конфлікт.

Трамп розкритикував рішення Байдена, який дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів вглиб РФ. Про те, який сигнал цією заявою посилає майбутній господар Білого дому Путіну в етері програми "Зараз!" на YouTube-каналі Telegraf UA розповів безпековий аналітик Тарас Жовтенко.

"Ця заява є нічим іншим, як сигналом російському диктатору особисто. Мовляв, ми можемо тебе убезпечити, застрахувати від цього. А тепер ти думай, що можеш запропонувати нам", — пояснює експерт.

За словами Жовтенка, Трамп "зловив цю ідею для себе правильно — як важіль тиску на путінський режим і російське військово-політичне керівництво".

"Якщо ти не запропонуєш компромісів, то те, що тебе непокоїть, воно, по-перше, залишиться, а по-друге, ми можемо піднажати, і тоді тобі взагалі буде непереливки", — розкриває аналітик зміст меседжу Трампа для Кремля.

Експерт нагадав, що заява адміністрації Байдена про зняття обмежень для Збройних сил України з'явилася після зустрічі президента з Трампом в Овальному кабінеті, де обговорювалося питання ударів по території РФ американською зброєю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп побачив "прогрес" у справі України. Аналітик спробував пояснити настрої політика.